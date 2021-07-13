أبيض يحذّر: أوقات عصيبة تنتظرنا

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حذّر مدير عام مستشفى رفيق الحريري الحكومي، فراس أبيض، من عدم إمكانية الاستجابة لأي موجة "كورونا" قادمة، مشيراً إلى أنّ "أوقاتاً عصيبة تنتظرنا".

وكتب أبيض في سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر": "خبر مفجع. حريق كبير في مستشفى كورونا آخر في العراق، على الارجح نتيجة سنوات من قلة الاستثمار في البنية التحتية وتدابير السلامة. في لبنان، عانت معظم المستشفيات الحكومية أيضًا من نقص في التمويل لفترات طويلة، وقد زادت الأزمة المالية الأمور سوءًا".

أضاف: "المستشفيات الحكومية تشهد اقبالا آخذاً في الارتفاع بسبب الازدياد في تكاليف المستشفيات الخاصة، والتي لا قدرة للكثيرين على تحملها. بدلا من الاستثمار في البنية التحتية، يضطر بعضها الى استعمال هذه الميزانية لشراء الأدوية والمستلزمات. الدوران في هذه الحلقة المفرغة لن ينتهي بشكل جيد".

وقال: "الخدمات مترابطة. عندما تتعثر احداها، يؤدي تأثير الدومينو إلى تعثر خدمات اخرى. في نهاية الأسبوع الماضي، ادت مشاكل بنية تحتية الى إلغاء ماراثون فايزر. والبارحة شهدت بعض مراكز اللقاح مشاهد فوضوية. سيؤثر هذا على الجهد المبذول للاستجابة لموجة كورونا قادمة. أوقات عصيبة تنتظرنا".

واندلع حريق مساء امس في مستشفى الإمام الحسين في محافظة ذي قار العراقية وأودى بأرواح عشرات المرضى وإصابة آخرين.