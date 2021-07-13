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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 13 تموز 2021

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 الأخبار: الخروج من العتمة: الحلول معدومة

على أبواب الحرب الكبرى

 

 


الديار: حراك خارجي للاستفادة من الانهيار: اسرائيل تقترح تطبيق "نموذج" كوسوفو
باريس "تبشر" بعقوبات وتخشى "الاغتيالات" وتعزز التواصل مع حزب الله !
الحريري يفقد الحاضنة الروسية...البيطار يُصعّد: لا توضيحات لمجلس النواب

 

 

 

نداء الوطن: لقاء معراب: لبنان العربي في مواجهة "التحالف الشيطاني"
"ضوء أخضر" أوروبي: معاقبة المعرقلين قبل نهاية تموز

 

 

 

اللواء : «سلطة الشؤم» تُطفئ الحياة في لبنان.. والعقوبات الأوروبية أول الغيث!
الحريري يلتقي السيسي غداً قبل الاعتذار.. وبخاري يُطلق «إعادة تصدير الأمل» بعد وقف التهريب

 

 

 

البناء: بيطار يردّ طلب المجلس… وبرّي: لا حصانة على متورّط ومع القضاء تحت سقف القانون / حراك أميركيّ فرنسيّ سعوديّ… وتحذير «إسرائيليّ» من مخاطر انهيار لبنان / المقاومة تنشر تصويراً لعملية 12 تموز 2006 تكشف هيمنتها على ساحة الاشتباك /

 

 

 


النهار: الحريري اليوم في بعبدا: آخر المطاف

 

 

 


الجمهورية: عقوبات أوروبية قبل شهر آب

 

 

 

 

the daily star: EU to adopt sanctions regime for Lebanon leaders

 

 

 


l'orient le jour: Quand la mort d’une petite fille de dix mois raconte la descente aux enfers d’un pays

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