عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 13 تموز 2021

الأخبار: الخروج من العتمة: الحلول معدومة
على أبواب الحرب الكبرى
الديار: حراك خارجي للاستفادة من الانهيار: اسرائيل تقترح تطبيق "نموذج" كوسوفو
باريس "تبشر" بعقوبات وتخشى "الاغتيالات" وتعزز التواصل مع حزب الله !
الحريري يفقد الحاضنة الروسية...البيطار يُصعّد: لا توضيحات لمجلس النواب
نداء الوطن: لقاء معراب: لبنان العربي في مواجهة "التحالف الشيطاني"
"ضوء أخضر" أوروبي: معاقبة المعرقلين قبل نهاية تموز
اللواء : «سلطة الشؤم» تُطفئ الحياة في لبنان.. والعقوبات الأوروبية أول الغيث!
الحريري يلتقي السيسي غداً قبل الاعتذار.. وبخاري يُطلق «إعادة تصدير الأمل» بعد وقف التهريب
البناء: بيطار يردّ طلب المجلس… وبرّي: لا حصانة على متورّط ومع القضاء تحت سقف القانون / حراك أميركيّ فرنسيّ سعوديّ… وتحذير «إسرائيليّ» من مخاطر انهيار لبنان / المقاومة تنشر تصويراً لعملية 12 تموز 2006 تكشف هيمنتها على ساحة الاشتباك /
النهار: الحريري اليوم في بعبدا: آخر المطاف
الجمهورية: عقوبات أوروبية قبل شهر آب
the daily star: EU to adopt sanctions regime for Lebanon leaders
l'orient le jour: Quand la mort d’une petite fille de dix mois raconte la descente aux enfers d’un pays