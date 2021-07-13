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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 13 تموز 2021

13
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقعت مصادر عسكرية أن يحظى الفيديو الذي نشره الإعلام الحربي للمقاومة عن عملية الأسر عام 2006 باهتمام كبير لدى الخبراء في الكيان لما يكشفه من غياب كامل لحركة جيش الاحتلال برياً وجوياً ونارياً لوقت يكفي لعمليّة نوعيّة سيطرت فيه مجموعة محدودة من المقاومة بأسلحة خفيفة على ساحة الاشتباك.


خفايا

توقعت مصادر اقتصادية أن يكون البرنامج الدعائي المكثف للسفير السعودي بين بكركي ومعراب والهيئات الاقتصادية تمهيداً للإعلان عن رفع الحظر من طريق الصادرات اللبنانية وتقديم مساعدات لبنانيّة في سياق ما تقوم به باريس وواشنطن بعد التحذيرات من ترك الساحة خالية للمقاومة ومقترحاتها وخيار التوجّه شرقاً.

 

 


نداء الوطن : خفايا

سعت أحزاب ممانعة من خلال هجومها على الجامعة اللبنانية بسبب مشاركتها في مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان (إيدك دبي 2021) ومعرض طب الأسنان العربي والذي اقيم في دبي، الى إلزام الجامعة اللبنانية بمقاطعة دولة الامارات العربية المتحدة.

 

عادت اللقاءات الحارة بين رئيس تيار سياسي وبين رجل أعمال أردني لبناني أثيرت حول نشاطاته علامات استفهام كبيرة، وذلك بهدف تنسيق العلاقات السياسية مع اطراف محلية وتسوية علاقات اقتصادية تتعلق بمشاريع عامة عالقة.

 

بدأت أجهزة استخبارات أجنبية إعادة ترتيب فرقها العاملة في لبنان باعتبار ان محطة لبنان سيكون لها دور مركزي ومحوري على مستوى الاحداث في الشرق الاوسط.

 

 

 

اللواء : أسرار

همس
كشف دبلوماسي في بيروت أمام حلقة ضيقة أن دولة إقليمية نافذة، تعطي الأولوية في سياستها الخارجية لإعادة وصل ما انقطع مع دولة عظمى غير شرقية!


غمز
ثمة إصرار فرنسي على رؤية العقوبات بحق شخصيات لبنانية، قبل 4 آب.


لغز
يشكو فريق من محامي الادعاء في ملف انفجار المرفأ من اطلالات لم تكن موفقة في ما خص قضيتهم.

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