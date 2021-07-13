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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

اليوم، يصل الموفد الفرنسي باتريك دوريل إلى بيروت بعدما "قدّم موعد زيارته لاعتبارات مستجدة" وفق ما كشف مصدر ديبلوماسي لـ"نداء الوطن"، موضحاً أنّ هذه المستجدات "لها علاقة بالتطور المرتبط بآلية التعاون والتنسيق بين الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية".

ولفت المصدر إلى أنّ "دوريل حرص على لقاء الرئيس المكلف سعد الحريري عشية زيارته مصر لا سيما وأنّ الموقف الفرنسي يرتكز على تنسيق مستمر بين باريس والقاهرة حيال الملف الحكومي اللبناني"، مشيراً إلى "وجود قلق دولي من احتمال إقدام الحريري على الاعتذار والعودة إلى الوراء من أزمة التأليف نحو أزمة التكليف، باعتبار الأمور ستكون عندها أكثر تعقيداً في حال رفضت أي شخصية سنّية التصدي لهذه المهمة".