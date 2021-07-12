لودريان من بروكسل: اجتماع أوروبي سيعقد لاتخاذ عقوبات ضد أطراف لبنانية قبل نهاية الشهر

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وزعت السفارة الفرنسية تصريحا لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من بروكسل أكد فيه أن "اجتماعا أوروبيا سيعقد لاتخاذ عقوبات ضد أطراف لبنانية قبل نهاية الشهر"، متحدثا عن "إجماع أوروبي لفرض العقوبات "، وقال: "طالبنا السلطات اللبنانية بتشكيل حكومة وبدء الإصلاحات منذ وقت طويل".

وأشار إلى أن "فرنسا توصلت إلى اتفاق سياسي لتشكيل إطار قانوني تفرض بموجبه عقوبات على أطراف لبنانية"، مؤكدا أن "الاطار القانوني لفرض العقوبات سيكون جاهزا قبل ذكرى انفجار مرفأ بيروت"، لافتا إلى أن "العقوبات هدفها الضغط على السلطات اللبنانية لتشكيل الحكومة وبدء الاصلاح".