Liban - Déclaration de M. Jean-Yves Le Drian à l’issue du Conseil Affaires étrangères (Bruxelles, 12 juillet 2021)

"C’est vrai que le Liban est un pays qui est en train de s'autodétruire depuis plusieurs mois mais là maintenant il y a des situations d'urgences majeures pour une population qui est dans la détresse.

Cela fait plusieurs mois que nous répétons aux autorités libanaises la nécessité de former un gouvernement, de faire les réformes nécessaires pour sortir ce pays du drame dans lequel il va rentrer et il y a eu à l’instant un consensus politique pour mettre en place un cadre juridique de sanctions avant la fin du mois, c'est-à-dire avant l'anniversaire malheureux de l'explosion sur le port de Beyrouth, le 4 août dernier, cadre juridique qui sera un outil de pression sur les autorités libanaises pour qu'elles avancent et dans la composition du gouvernement, dans cette impérieuse nécessité, et aussi dans la mise en œuvre des réformes indispensables qu’attend ce pays.

Voilà ce qui a été acté il y a un instant.

Merci de votre attention."