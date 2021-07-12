عكر اطّلعت من شيا وغريو على نتائج لقاءاتهما مع المسؤولين السعوديين

A + A -

استقبلت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، السفيرتين الأميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريو، وتم البحث في الأوضاع في لبنان ونتائج زيارتهما للمملكة العربية السعودية.

وأفاد بيان وزعه المكتب الإعلامي لعكر أن "السفيرتين شيا وغريو أطلعتا عكر على نتائج لقاءاتهما مع المسؤولين السعوديين، وعرضتا الاستراتيجية المتبعة في لبنان لجهة تسلم المساعدات وتوزيعها بطريقة عادلة، إضافة الى متابعتها على ضوء الحاجات المستجدة".



وأكدت عكر أن "كل المساعدات التي ستصل إلى لبنان من الدول المانحة من شأنها أن تمر عبر أطرها الصحيحة، وأنه يجب أن يتم تسجيلها كاملة والإعلان عنها وعن كيفية توزيعها على جميع اللبنانيين، لا سيما الأكثر حاجة منهم، وذلك عبر منصة خاصة مفتوحة أمام الدول المانحة والمجتمع الدولي والمهتمين وكل اللبنانيين، تنفيذا لمبدأ الشفافية وعدالة التوزيع.