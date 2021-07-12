هجوم من مصرف لبنان على جميل السيّد!

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صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي:

دأب النائب جميل السيد منذ فترة على إطلاق الشائعات والأكاذيب بحق مصرف لبنان وحاكمه وبحق القطاع المصرفي في لبنان، وآخرها الادعاء بأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تصرّف بجزء مما يملكه المصرف المركزي من الذهب أو كله.

إن مصرف لبنان يؤكد أن كل ما يبثه السيّد هو محض أكاذيب وشائعات لا أساس لها من الصحة. ويطمئن المصرف المركزي النائب السيد وسواه من "الغيارى" أن ذهب لبنان بألف خير ولم يُمسّ ولن يُمسّ وغير خاضع لأي رهن أو تعهّد، كما يحلم البعض بهدف الاستمرار بإغراق لبنان وتسخير ما لا يزال لبنان يملكه لأهداف تضرّ بلبنان ولا تخدم مصالحه على الإطلاق.

وبالمناسبة يؤكد مصرف لبنان أنه سيُحافظ أيضاً على الاحتياطي الالزامي، وأن الحل لإعادة إنهاض الاقتصاد اللبناني هو في أن يتحمّل المسؤولون السياسيون مسؤولياتهم بتشكيل حكومة جديدة تباشر بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتستعيد الثقة داخلياً وخارجياً.