توقيف 18500 ليتراً من البنزين و2400 ليتراً من المازوت بطريقها الى سوريا

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال والجنوب اعتباراً من تاريخ 8 / 7 / 2021 ولغاية 12 / 7 / 2021، عشرين مواطناً و5 سوريين وفلسطينياً واحداً، وضبطت 5 سيارات و5 آليات نوع بيك أب و5 دراجات نارية و3 آليات نوع فان وشاحنة واحدة جميعها محملة بحوالى 18500 ليتر من مادة البنزين و2400 ليتر من مادة المازوت، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الدخان والتنباك المعسل، المُعدة للتهريب إلى الأراضي السورية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.