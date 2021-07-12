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افتتح التجمع من اجل لبنان في فرنسا مكتبه الجديد في العاصمة الفرنسية باريس الكائن على جادة فريدلاند.



جاء ذلك عبر لقاء لهيئة ادارة مكتب باريس في التجمع وعدد من الاعضاء. وقد جرى في البداية نقاش سياسي حول الوضع العام في لبنان وحول دور التجمع في دعم مسيرة رئيس البلاد وكل المخلصين في معركة التحرر الكبرى التي يخوضونها ضد مافيات الفساد ومافيات السياسة الذين اوصلوا البلد الى ما هو عليه وهم في مراكزهم منذ تسعينات القرن الماضي.



يذكر ان هذا المكتب قد وضع بتصرف التجمع من اجل لبنان من قبل عونيين شرفاء نود هنا ان نشكرهم محدداً على مبادرتهم.