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هل طلب الراعي من الحريري الإعتذار؟

12
JULY
2021
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أشار الوزير السابق سجعان قزي، إلى انّ "الضجة حول كلام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بالأمس مُفتعلة لانه لا يحتاج لا لتفسير أو توضيح او تأويل وفيه توازن دقيق وغبطته فوق السياسة".


وأضاف قزي في حديثٍ له عبر قناة الـ "OTV", "أين الخطيئة بأن يسأل الراعي المعنين أين أصبحتم بالحكومة بعد 9 أشهر من التكليف".


وإستكمل, "البطريرك الراعي لم يطلب من الرئيس المكلّف سعد الحريري الاعتذار بل تأليف حكومة مع رئيس الجمهورية فأين الخطأ الا إذا كان البعض يعتبر نفسه فوق كل انتقاد".


هذا وأعلن قزي أنّه, "حصل تواصل بالأمس بين الحريري والراعي عبر اتصال اجراه الرئيس المكلف بالبطريرك وضعه فيه في جو ما قد يحصل".

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