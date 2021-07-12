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عناوين الصحف ليوم الأثنين 12 تموز 2021

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 الأخبار : الحصار الاقتصادي يكتمل: المرفأ إلى «التقاعد»

٢٠٠ مليون دولار يصرّ مصرف لبنان على دفعها بالليرة: البطاقة التمويلية عالقة بين الحكومة وسلامة

لماذا تخشى «إسرائيل» حرباً جديدة مع لبنان؟

 

 


الديار : دولار السوق السوداء وصل الى 20 ألف ليرة... والسلطة في "اللاسلطة المريبة"
بين الفساد وتضارب المصالح وانعدام الضمير...الحكم في لبنان أصبح مُستحيلا
الاقتصاد في لبنان فوضى مقصودة وسرقات مستباحة ضمن أجندات سياسية

 

 

 

نداء الوطن : مشاورات ديبلوماسية نشطة: "تسوية تحت سقف الطائف"؟
الراعي "يحشر" الحريري: التكليف ليس أبدياً

 

 



اللواء : التشكيلة «فلتة شوط» والاعتذار لم يسقط!
اللقاء الديمقراطي مع رفع الحصانة.. وامتحانات البكالوريا إلى الشارع بعد إصرار المجذوب

 

 



البناء : عودة السجال السياسيّ حول المسار الحكوميّ… وسط تفاقم الوضع المعيشيّ وتحرّك السفراء / «القوميّ» يحيي ذكرى استشهاد مؤسسه بافتتاح دار سعاده… وحردان يندّد بالتدخلات الخارجيّة: / حكومة وفق مبادرة برّي حالة طوارئ اقتصاديّة قانون انتخاب لاطائفيّ مجلس مشرقيّ

 

 

 

النهار : أسبوع حاسم حكومياً وفي ملف الحصانات

 

 

 

الجمهورية : أسبوع الحسم.. تأليفاً أم إعتذاراً

 

 

 


the daily star : Hariri set to present govt lineup to break deadlock

 

 

 

l'orient le jour : Générateurs privés : lorsque le plan B atteint ses limites

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