أسرار الصحف ليوم الأثنين 12 تموز 2021

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البناء : خفايا وكواليس

كواليس

رأت مصادر دبلوماسية أن حراك السفيرتين الأميركية والفرنسية نحو السعودية كان عملاً إعلامياً صرفاً لأن حكومتي باريس وواشنطن عندما ترغبان بمناقشة الوضع اللبناني مع المسؤولين السعوديين فهي تعرف الطرق المناسبة التي توصل لتفاهمات أما إرسال السفيرتين الى الرياض فلن ينتج الا جلبة إعلامية هي المطلوبة.



خفايا

استغربت أوساط قانونيّة قيام المحقق العدلي بتخصيص قناة تلفزيونية يملكها عضو الكنيست الإسرائيلي السابق عزمي بشارة وتبث من خارج لبنان بحديث إعلامي بينما كان يفترض في حال أراد خرق واجب التحفظ وقرر مخاطبة اللبنانيين أن يعقد مؤتمراً صحافياً أو أن ينظم بثاً تلفزيونياً لحوار تشترك فيه عدد من القنوات اللبنانيّة.



نداء الوطن : خفايا

توقعت مصادر أمنية ان تمتد الاحداث في اراضي السلطة الفلسطينية الى المخيمات الفلسطينية في لبنان في ظل العجز عن مواجهة نتائجها على الوضعين الامني والاجتماعي على الساحة اللبنانية.

تبين ان بعض الاحزاب قامت باستنساخ فكرة سرايا المقاومة من خلال انشاء ودعم مجموعات مسلحة خارج مؤسساتها الحزبية مما أثار ريبة حزب ممانع كون هذه المجموعات تتكون بمعظمها من المطلوبين.

اللواء : أسرار

همس

استبعد رئيس حكومة سابق أن يعمد الرئيس المكلف إلى الإعتذار، وفي حال إقدامه على هذه الخطوة لن يُرشح أحداً للتكليف، خلافاً لما تُردده بعض الأوساط السياسية!



غمز

يحرص رئيس تكتل نيابي بارز مثير للجدل على الإيحاء بأن في جعبته أكثر من اسم لتولي رئاسة الحكومة العتيدة بعد إعتذار الرئيس المكلف!

لغز

لوحظ زيادة نسبة الغياب بين موظفي الوزارات والمؤسسات العامة في الأسابيع الأخيرة بعد إستفحال أزمة البنزين ومضاعفة أسعاره، وتفهم المؤسسات الرقابية للواقع المستجد في الدوائر الرسمية!