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الطفلة جوري فارقت الحياة بسبب انقطاع الدواء... والمستشفى يوضح

11
JULY
2021
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استفاق لبنان اليوم على خبر وفاة الطفلة جوري السيد، التي لم تكمل عامها الأوّل بعد، والتي توفيت مساء أمس السبت في بلدة عانوت في الشوف.

ونقلت وسائل إعلام عن أحد أقارب الطفلة، بأنّ "جوري عانت من ارتفاع الحرارة، وفي ظل انقطاع خافض الحرارة، وُصف لها دواءً بديلاً لم يتحمّله جسدها ففارقت الحياة بعد تعذر تأمين سرير لها في المستشفى، اذ رفض اكثر من مستشفى استقبالها، وقد تأمن سرير لها بعد فوات الاوان."

من ناحيتها أصدر المستشفى المركزي في مزبود بياناً جاء فيه:

“أحضرت الطفلة جوري السيد مساء 10/7/2021 الى قسم الطوارئ في المستشفى المركزي بحال حرجة مع نقص حاد بأوكسيجين الدم وبقع زرقاء على الجسم septic shock. أعطيت العلاج الكامل المناسب مع كل ما يلزم من أدوية، مع توفر قسم للعناية خاص بالأطفال. ولاحقا اتخذ قرار خارج على إرادة الطاقم الطبي وموافقته بنقل الطفلة لمستشفى آخر، مع التحذير بخطورة الحال من دون وجود وسيلة نقل مجهزة”.

وختمت: “أخرجت المريضة من قسم الطوارئ بسيارة خاصة بعد التوقيع على ورقة عدم مسؤولية المستشفى، لتعود بعد دقائق بحال توقف قلبي وهبوط رئوي، وأخضعت لعملية الإنعاش من دون نتيجة إيجابية”.

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