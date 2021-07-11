افتتاح سوق أبو رخوصة في ساحة الشهداء

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افتتح عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في ساحة الشهداء مقابل مسجد الأمين، "سوق أبو رخوصة" الذي يضم عددا من البسطات لعدد من التجار، بأسعار رخيصة جدا عن أسعار الأسواق، وتضم ملبوسات وأدوات منزلية وغذائية وحرفية وأدوات تنظيف ومونة.

وأكد التجار المشاركون في السوق، الذي سيقفل أبوابه أمام الزوار عند السادسة مساء، أن "هدفهم الربح القليل والمساهمة في مساعدة غير القادرين ماديا من الشعب على شراء حاجياته، وخصوصا في ظل الضائقة المالية والاقتصادية وانهيار الليرة التي تشهدها البلاد".

وأشاروا الى "وجود ماركات ملبوسات عالمية تعرض في هذا السوق بأسعار رخيصة، وأن بعضهم فضل عرض بضائعه في هذا السوق، بعد أن أقفلوا أبواب محالهم التجارية بسبب الازمة الراهنة".