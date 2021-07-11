كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

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يؤثر طقس صيفي اعتيادي ورطب على لبنان ويستمر خلال الايام المقبلة مع فروقات طفيفة بدرجات الحرارة بين يوم وآخر فيما يستمر تشكل الضباب على الجبال.

تفاصيل طقس اليوم الاحد:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و٣٢ درجة بقاعا بين ١٥ و٣٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٧ و٢٦ درجة

٢- الجو: قليل السحب يتحول الى غائم جزئيا مع اشكل ضباب

٣- الرياح: غربية تنشط احياناً خصوصاً شمالا وفي الداخل ٢٠-٥٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ - ٨٠٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠١٠ hpa

٦- الرؤية جيدة تسوء محليا جبلا بسبب الضباب

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة

تفاصيل طقس الأيام المقبلة:

الاثنين: ارتفاع محدود بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٤ و٣٢ درجة، ٣٣ درجة بقاعا و٢٧ درجة على ١٠٠٠متر والأجواء قليلة السحب الى غائمة جزئيا مع تشكل ضباب خفيف على الجبال فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.

الثلاثاء: استقرار بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٤ و٣١ درجة، ٣٣ درجة بقاعا و٢٧ درجة على ١٠٠٠متر والاجواء قليلة السحب الى غائمة جزئيا مع تشكل ضباب خفيف على الجبال فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.