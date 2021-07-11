عناوين الصحف ليوم الأحد 11 تموز 2021

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النهار : سجال ناري جديد... مم تخوف باسيل؟

الديار : هل ينتظر الحريري نتائج التحرك الاميركي الفرنسي قبل حسم قرار الاعتذار او تشكيلة جديدة؟

واشنطن وباريس طلبتا من السعودية تعديل سياسة ادارة الظهر للبنان قبل الانفجار

تراشق ناري بين المستقبل والتيار بمفردات النحر والذبح ومستنقع الازمة

الأنباء الكويتية : «المستقبل» رداً على باسيل: المسلخ الوطني مقره في بعبدا!

دعم روسي للحريري.. وحزب الله يدعوه لحسم أمره تشكيلاً أو اعتذاراً

الشرق الأوسط : وضع الكهرباء في لبنان إلى تحسن بدءاً من اليوم



الوطن السورية : بدعم من النظام التركي وعلى حساب شقيقاتها «الجهاديات» … «النصرة» تواصل التمدد غربي «غرب التصعيد» في محيط «M4»!