اللجنة المركزية للاعلام في التيار: تقع شخصيا على الرئيس المكلف مسؤولية الحسم

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صدر عن اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر البيان الآتي:

مرة جديدة يختبئ تيار المستقبل وراء الشتم وتوسل المسيء من الكلام، في هروبه المتواصل من مواجهة الحقيقة ولحظة الحسم.

بإختصار، ومن دون الحاجة الى التذكير بما ارتكبه "المستقبل" من فظائع طوال ٣٠ عاما، تقع شخصيا على الرئيس المكلف سعد الحريري مسؤولية الحسم: تأليفا عاجلا وهو ما نريده منه وله، أو إعتذارا وهو أبغض الحلال. فقيادة البلد بآفات التسويف والمماطلة هو ما أوصلنا الى الحضيض.

فأقدِم رحمة باللبنانيين، واخرج من دائرة التردد والفراغ، وليكن كلامك نعم نعم، لا لا.