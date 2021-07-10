قوى الامن: منع المرور من الاوزاعي الى ملعب العهد بسبب أعمال تمديد خطوط المياه في المحلة

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

تستكمل إحدى الشركات المتعهدة أعمال تمديد خطوط المياه في محلة الأوزاعي، وتستمر لمدة شهرين تقريبا. ولهذه الغاية فقد بوشرت حفريات على المسلك الممتد من جسر المرامل (جسر النافعة) في الأوزاعي وصولا إلى مفرق ملعب نادي العهد.

لذلك، سيتم منع المرور، وتحويل السير إلى الطرقات الفرعية المجاورة، لغاية الساعة 5:00 من فجر يوم الإثنين 12-7-2021.

يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام.