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شهادة الاعتماد الاكاديمي لكلية التربية في اللبنانية من مجلس التعليم الفرنسي

10
JULY
2021
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أعلنت كلية التربية في الجامعة اللبنانية في بيان، ان المجلس الأعلى لتقييم البحوث والتعليم العالي الفرنسي (HCERES) منحها شهادة الاعتماد الأكاديمي لأربعة من برامجها على مستوى الإجازة، لمدة 5 سنوات تمتد من سنة 2021 حتى 2026، وذلك لجودة برامج الإجازات الآتية: تعليم العلوم في المرحلة الابتدائية، تعليم اللغة الفرنسية في المرحلة الابتدائية، تربية بدنية ورياضية وتربية الطفولة المبكرة.

واشارت الى ان مسيرة نيل الاعتماد انطلقت منذ نحو عام، وبدأت بإعداد تقرير مفصل عن وضع الكلية والاختصاصات الأربعة، ثم استتبعت بلقاءات افتراضية بين الـ(HCERES) وعميد الكلية البروفسور خليل الجمال وفريقه ورؤساء الأقسام الأربعة والأساتذة وعدد من الطلاب والخريجين.

كما طلبت لجنة التقييم التابعة للمجلس من الكلية تزويدها بمستندات إضافية تشمل نماذج عن الامتحانات النهائية والأبحاث الإجرائية وبورتفوليو للطلاب.

وبعد إعداد الـ(HCERES) تقارير التقييم بشأن الاختصاصات الأربعة وإبداء الكلية ملاحظاتها عليها، صدرت النتائج في الأول من الشهر الحالي، علما أن كلية التربية تواصل جهودها لنيل الاعتماد على مستوى برامجها كافة في مرحلتي الإجازة والماستر.

اشارة الى ان ال (HCERES) هو الجهة المخولة فرنسيا وأوروبيا إعطاء شهادات الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم العالي كافة، بعد إجراء عملية تقويم شامل لها ولبرامجها.

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