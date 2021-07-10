عناوين الصحف ليوم السبت 10 تموز 2021

الأخبار : غزة تحاصِر حصارها: نُحبّ الحياة غداً
لا كهرباء... لا ماء... لا دواء... والدولار إلى 20 ألف ليرة: لبنان نحو الانفجار الشامل
نداء الوطن : حصانات "النيترات": "قال المريبُ خذوني"!
الديار : اهالي ضحايا بيروت: "لا حصانة فوق دمائنا"...وعدوان يعترض على ارجاء قرار رفع الحصانة
لبنان دون كهرباء ...الدولار الى 20 الف ليرة... والخراب الكامل على الابواب
الديار : السلطة تلعب بالنار وباريس وواشنطن لحكومة فوراً بصلاحيات كاملة
إصرار روسي على الحريري.. ولبنان بلا كهرباء ولا ماء وأهالي الشهداء لاقتحام «منازل المطلوبين»
اللواء : السلطة تلعب بالنار وباريس وواشنطن لحكومة فوراً بصلاحيات كاملة
إصرار روسي على الحريري.. ولبنان بلا كهرباء ولا ماء وأهالي الشهداء لاقتحام «منازل المطلوبين»
البناء : فهمي يردّ طلب بيطار بملاحقة إبراهيم… ومكتب المجلس يطلب تفاصيل ملف الاتهام/ انفراجات في الدواء والمحروقات والكهرباء… فهل موّلت من السوق فارتفع الدولار؟/ موسكو الحكومة برئاسة الحريري… وواشنطن توضح مهمة السفيرتين بالإنسانيّة!/
النهار : بدأت المواجهة الثانية... حقيقة 4 آب ممنوعة؟
الجمهورية : فرصة أميركية فرنسية للمعطلين
the daily star : TOP STORIES Envoys: Saudi talks focused on need for Lebanon govt
l'orient le jour : Abbas Ibrahim défie la justice et orchestre sa propre défense