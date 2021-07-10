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عناوين الصحف ليوم السبت 10 تموز 2021

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 الأخبار : غزة تحاصِر حصارها: نُحبّ الحياة غداً

لا كهرباء... لا ماء... لا دواء... والدولار إلى 20 ألف ليرة: لبنان نحو الانفجار الشامل

 

 

 

نداء الوطن : حصانات "النيترات": "قال المريبُ خذوني"!

 

 

 

الديار : اهالي ضحايا بيروت: "لا حصانة فوق دمائنا"...وعدوان يعترض على ارجاء قرار رفع الحصانة
لبنان دون كهرباء ...الدولار الى 20 الف ليرة... والخراب الكامل على الابواب

 

 

 

الديار : السلطة تلعب بالنار وباريس وواشنطن لحكومة فوراً بصلاحيات كاملة
إصرار روسي على الحريري.. ولبنان بلا كهرباء ولا ماء وأهالي الشهداء لاقتحام «منازل المطلوبين»

 

 

 


اللواء : السلطة تلعب بالنار وباريس وواشنطن لحكومة فوراً بصلاحيات كاملة
إصرار روسي على الحريري.. ولبنان بلا كهرباء ولا ماء وأهالي الشهداء لاقتحام «منازل المطلوبين»

 

 

 


البناء : فهمي يردّ طلب بيطار بملاحقة إبراهيم… ومكتب المجلس يطلب تفاصيل ملف الاتهام/ انفراجات في الدواء والمحروقات والكهرباء… فهل موّلت من السوق فارتفع الدولار؟/ موسكو الحكومة برئاسة الحريري… وواشنطن توضح مهمة السفيرتين بالإنسانيّة!/

 

 

 


النهار : بدأت المواجهة الثانية... حقيقة 4 آب ممنوعة؟

 

 

 

 

الجمهورية : فرصة أميركية فرنسية للمعطلين

 

 


the daily star : TOP STORIES Envoys: Saudi talks focused on need for Lebanon govt

 

 


l'orient le jour : Abbas Ibrahim défie la justice et orchestre sa propre défense

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