عناوين الصحف ليوم السبت 10 تموز 2021

A + A -

الأخبار : غزة تحاصِر حصارها: نُحبّ الحياة غداً

لا كهرباء... لا ماء... لا دواء... والدولار إلى 20 ألف ليرة: لبنان نحو الانفجار الشامل





نداء الوطن : حصانات "النيترات": "قال المريبُ خذوني"!

الديار : اهالي ضحايا بيروت: "لا حصانة فوق دمائنا"...وعدوان يعترض على ارجاء قرار رفع الحصانة

لبنان دون كهرباء ...الدولار الى 20 الف ليرة... والخراب الكامل على الابواب

الديار : السلطة تلعب بالنار وباريس وواشنطن لحكومة فوراً بصلاحيات كاملة

إصرار روسي على الحريري.. ولبنان بلا كهرباء ولا ماء وأهالي الشهداء لاقتحام «منازل المطلوبين»



اللواء : السلطة تلعب بالنار وباريس وواشنطن لحكومة فوراً بصلاحيات كاملة

إصرار روسي على الحريري.. ولبنان بلا كهرباء ولا ماء وأهالي الشهداء لاقتحام «منازل المطلوبين»



البناء : فهمي يردّ طلب بيطار بملاحقة إبراهيم… ومكتب المجلس يطلب تفاصيل ملف الاتهام/ انفراجات في الدواء والمحروقات والكهرباء… فهل موّلت من السوق فارتفع الدولار؟/ موسكو الحكومة برئاسة الحريري… وواشنطن توضح مهمة السفيرتين بالإنسانيّة!/



النهار : بدأت المواجهة الثانية... حقيقة 4 آب ممنوعة؟

الجمهورية : فرصة أميركية فرنسية للمعطلين



the daily star : TOP STORIES Envoys: Saudi talks focused on need for Lebanon govt



l'orient le jour : Abbas Ibrahim défie la justice et orchestre sa propre défense