أسرار الصحف ليوم السبت 10 تموز 2021

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البناء : خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر إعلاميّة في موسكو إن تفاهماً روسياً أميركياً يترجم نتائج قمة الرئيسين بوتين وبايدن كان وراء قرار تمديد العمل بإرسال المساعدات الى سورية عبر معبر تحت السيطرة التركية بعدما حصل الروس من الأتراك في أستانة على مطلبهم بالتعاون في مواجهة جبهة النصرة.

خفايا

قال محامي مخضرم إن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار كخبير في القانون عندما أرسل طلبات أذون الملاحقة ورفع الحصانة كأنه تقصّد رفضها لأنه أرسلها كقصاصة ورق خالية من أية مطالعة قانونيّة وأسباب موجبة واستبعد أن يجيب طلب هيئة مكتب المجلس بإيداعها ملف الاتهام.



اللواء : أسرار

همس

ما زالت جهات إقليمية نافذة ترفض الخوض في موضوع الحكومة مع أي جهة وسيطة عربية أو دولية.



غمز

بدأت حملة مبرمجة لإلغاء امتحانات الشهادة الثانوية، وهي في سباق مع إصابات كورونا وتطورات الأزمة الحياتية.



لغز

تزايدت المخاوف لدى المودعين من أفخاخ تنصبها المصارف، للإيقاع بهم، والسطو مجدداً على ودائعهم!



نداء الوطن : خفايا

رجحت مصادر مراقبة أن تكون دوائر في المصرف المركزي اخفت عن السلطات الدستورية الثغرات الهائلة التي ظهرت خلال عملية تعداد كميات الذهب المودعة في الداخل، فيما لا يزال مصير الكميات المودعة في الخارج مجهولاً والتي تبين وجود تحايل على قانون منع التصرف بالذهب من خلال ترتيب حقوق ائتمانية غير مباشرة عليها.

جلستان حددهما المحقق القاضي طارق بيطار في 12 و13 تموز المقبل لاستجواب القادة الأمنيين ستكونان معرضتين للتأجيل إذا تعذر حضور وكلاء الذين لا يحتاج التحقيق معهم لأي رفع للحصانة في حال استمرار إضراب المحامين.

قالت مصادر أن انتهاء إضراب نقابة المحامين رهن بحصول لقاء مصالحة بين نقيب المحامين ملحم خلف ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود بعد وقفة التضامن مع النقابة الإثنين المقبل.