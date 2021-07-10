"التيار" : لن يكون للانتخابات النيابية فائدة اذا انهار لبنان

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الديار :

اوضحت مصادر التيار الوطني الحر للديار ان ما قصد الوزير باسيل عن ان اعتذار الحريري سيكون خسارة للجميع هو عن اضاعة الوقت لمدة تسعة اشهر دون التوصل الى ولادة حكومة، خاصة ان اعادة تكليف شخصية جديدة لرئاسة مجلس الوزراء والبدء مجددا في عملية التشكيل سيستغرق وقتا طويلا في حين ان البلاد تحتاج حكومة منذ زمن.

وتابعت ان كلام باسيل لا ينبع من منطلق عاطفي بل عن خسارة الوقت كل تلك الفترة دون نتيجة الا في حال تم الاتفاق على البديل عندها يكون لبنان تجنب هدر المزيد من الوقت.

وشددت هذه المصادر ان التيار الوطني الحر يريد حكومة قبل نهاية العهد ويجب ان تترافق مرحلة تحضير الانتخابات مع بعض من الاصلاحات للحصول على الدعم الخارجي والا لن يكون للانتخابات النيابية فائدة اذا انهار لبنان.