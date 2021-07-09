living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لقاء انتصار الحياة بين لبنان وايطاليا.

9
JULY
2021
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في بادرة هي الأولى من نوعها في العالم قام الأب روكز بطرس مدير أكاديمية Pace in Terra في لبنان بوضع موسيقى تصويرية للوحات فنية للرسّام الإيطالي

Massimiliano Ferragina وقد عنوَن الأب بطرس العمل بإسم
"Melodie orientali e colori occidentali " " ألحان شرقية وألوان غربية" . أما المقطوعة الأولى عنوانها "Il ponte" "الجسر"
والثانية "Arcobaleno " "قوس قزح".
إشارة إلى أن الأب بطرس قد وضع هذه الموسيقى وبدأ بإبتكار هذا المشروع خلال فترة الحجر التي عاشها العالم بشكل عام ولبنان وإيطاليا بشكل خاص ليكون نوعاً من بلسمة الجراح للعالم من جهة وليبث روح الرجاء بين الشرق والغرب من جهة أخرى، انطلاقاً من لبنان.
وأشار الأب بطرس الى أن هذا المشروع تم تنفيذه في لبنان لجهة التسجيل الموسيقي وربط المشاهد التصويرية ببعضها البعض وسط ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة للغاية، في ظل أزمة كورونا، لكن تضحيات كبرى رافقت تنفيذ هذا العمل بوجهيه.
وبعد التواصل مع الرسام Ferragina تم الاتفاق على عرض الموسيقى التصويرية المرافقة للوحات الفنية ضمن إطار فيديو كليب على منصات التواصل الاجتماعي بين لبنان وإيطاليا وعلى إطلاق هذا العمل الذي أراده كلّ من الأب بطرس والرسّام Ferragina رسالة سلام وخير ورجاء في هذا الزمن الصعب حيث أن الموسيقى هي لغة عالمية واللوحات الفنية تعبر عن الإيمان والتعلّق بالقيم الإيمانية والدينية التي بدورها هي رسالة سلام وأخوة بين البشر.
وأشار الأب بطرس الى ان هذا العمل بين لبنان وإيطاليا أي بين الشرق والغرب ستليه اعمال أخرى يتم التحضير لها وفق الروحية نفسها للمساعدة في عبور كافة الأزمات والوصول إلى ميناء الخلاص.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout