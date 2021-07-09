لقاء انتصار الحياة بين لبنان وايطاليا.

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في بادرة هي الأولى من نوعها في العالم قام الأب روكز بطرس مدير أكاديمية Pace in Terra في لبنان بوضع موسيقى تصويرية للوحات فنية للرسّام الإيطالي

Massimiliano Ferragina وقد عنوَن الأب بطرس العمل بإسم

"Melodie orientali e colori occidentali " " ألحان شرقية وألوان غربية" . أما المقطوعة الأولى عنوانها "Il ponte" "الجسر"

والثانية "Arcobaleno " "قوس قزح".

إشارة إلى أن الأب بطرس قد وضع هذه الموسيقى وبدأ بإبتكار هذا المشروع خلال فترة الحجر التي عاشها العالم بشكل عام ولبنان وإيطاليا بشكل خاص ليكون نوعاً من بلسمة الجراح للعالم من جهة وليبث روح الرجاء بين الشرق والغرب من جهة أخرى، انطلاقاً من لبنان.

وأشار الأب بطرس الى أن هذا المشروع تم تنفيذه في لبنان لجهة التسجيل الموسيقي وربط المشاهد التصويرية ببعضها البعض وسط ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة للغاية، في ظل أزمة كورونا، لكن تضحيات كبرى رافقت تنفيذ هذا العمل بوجهيه.

وبعد التواصل مع الرسام Ferragina تم الاتفاق على عرض الموسيقى التصويرية المرافقة للوحات الفنية ضمن إطار فيديو كليب على منصات التواصل الاجتماعي بين لبنان وإيطاليا وعلى إطلاق هذا العمل الذي أراده كلّ من الأب بطرس والرسّام Ferragina رسالة سلام وخير ورجاء في هذا الزمن الصعب حيث أن الموسيقى هي لغة عالمية واللوحات الفنية تعبر عن الإيمان والتعلّق بالقيم الإيمانية والدينية التي بدورها هي رسالة سلام وأخوة بين البشر.

وأشار الأب بطرس الى ان هذا العمل بين لبنان وإيطاليا أي بين الشرق والغرب ستليه اعمال أخرى يتم التحضير لها وفق الروحية نفسها للمساعدة في عبور كافة الأزمات والوصول إلى ميناء الخلاص.