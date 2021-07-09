موضوع ملاحقة النواب الذين استداعهم القاضي البيطار .. ماذا حصل في جلسة اليوم؟!

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انعقدت جلسة مشتركة لهيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الادارة والعدل اليوم ،في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، لدرس طلب رفع الحصانة الذي ورد من وزارة العدل بموضوع تفجير المرفأ.



وبعد انتهاء الجلسة، قال النائب هادي ابو الحسن من عين التينة ان "الهيئة العامة لمجلس النواب هي من تأخذ القرار برفع الحصانات".



واشار الى ان "ما ورد اليوم من خلال المناقشات يجب أن يعطينا الحافز أكثر للمثول أمام القضاء وعلينا أن لا نستبق الأمور فجريمة 4 آب أصابت كل لبناني والمطلوب التسهيل والمطلوب من القاضي أن لا يستثني أحداً على أي مستوى كان".



اما النائب جورج عداون، فاعلن انه "نحن فقط من سجّل اعتراضاً على تأجيل موضوع رفع الحصانات وكنّا مع اتخاذ القرار اليوم".



بدوره، لفت النائب الان عون، الى انه "بعد نقاش طويل وبناء على ما توفّر تقرر أنه يجب استكمال الأدلة الاضافية لعقد اجتماع آخر لرفع تقرير نهائي الى الهيئة العامة لمجلس النواب لتبتّ بموضوع الملاحقة".



واضاف: "هناك أحد في الدولة مسؤول حكماً عن انفجار المرفأ ولا تجوز أي حصانة إلا في الإطار السياسي وما جرى هو طلب مراسلة اضافية من القاضي وعلى ضوئها يتم اتخاذ القرار."



نائب رئيس مجلس النواب اعلن انه "ستعقد الهيئة المشتركة فور تزويدها بالجواب المطلوب فوراً اجتماعا آخر واستكمال البحث واعداد التقرير للهيئة العامة لمجلس النواب وفقا للأصول".



وتابع: "المجلس النيابي يتعهّد بمتابعة هذا الملف بحذافيره وفقاً للدستور وصولا لتبيان الحقيقة كاملة في موضوع انفجار المرفأ".