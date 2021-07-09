آلان عون: نتأسف على محاولة إستثمار هذا الإجتماع

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صرح نائب تكتل لبنان القوي آلان عون من عين التينة أن: "هناك توجه الى طلب المزيد من المعلومات للبت برفع الحصانات وفقا للمادة 91 ونحن بانتظار استكمال الملف".

وتأسف على محاولة استثمار هذا الاجتماع العام وكأن هناك ناس مع وناس ضد فالنقاش الذي حصل كان دستوريا وقانونيا

وأضاف أنه حصل توجه لدى الجميع وخاصة ممن قال انهم الوحيدون الذين اعترضوا على التأجيل بطلب معلومات اضافية وفقا للمادة 91 من الدستور للبت بالموضوع



وتابع: "بعد نقاش طويل وبناء على ما توفّر تقرر أنه يجب استكمال الأدلة الاضافية لعقد اجتماع آخر لرفع تقرير نهائي الى الهيئة العامة لمجلس النواب لتبتّ بموضوع الملاحقة".

وبحسب رأيه الشخصي أضاف النائب قائلاً : "كان بوجوب عدم وجود أصلا حصانات على اي شخص وما تم التوافق عليه هو فقط وجوب الحصول على ادلة اضافية تمهيدا لجلسة اخرى ترفع بعدها توصية للهيئة العامة لمجلس النواب".