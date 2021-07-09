مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ينفي خبراً كاذباً

A + A -

القصر الجمهوري يخضع للتغذية الكهربائية مثل الجميع ويستعمل في خلال الانقطاع والتقنين مولدات خاصة به

صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي :

نشرت مواقع اخبارية اليوم خبرا مختلقا جرى توزيعه بشكل مبرمج ومنسّق ومقصود جاء فيه ان القصر الجمهوري "يضغط" على المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لتتم تغذيته بالتيار الكهربائي من خط بصاليم الخ ....

ان هذا الخبر كاذب ولا اساس له من الصحة، ذلك ان القصر الجمهوري يخضع للتغذية الكهربائية العادية مثله مثل سائر المؤسسات والمنازل. وخلال فترة الانقطاع والتقنين فإنه يستعمل المولدات الكهربائية الخاصة به.