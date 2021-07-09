كورونا لبنان ... تحذير من موجة إصابات!

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أكّدت الدكتورة بترا خوري أن "الهدف من الماراتون هو تسريع عملية التلقيح"، مشيرةً الى أن "لجنة كورونا فوجئت بالشائعات التي تتحدث عن إلغائه لذا كان عليها توضيح الأمر وتأكيد حصوله. ولفتت الى أن الهدف من ماراتون هذا الاسبوع هو تأمين مناعة جماعية ضدّ متحور دلتا".



وحذّرت خوري في حديثٍ للـLBCI من أنّ "لبنان سيشهد موجة إصابات في ايلول وعلى الجميع أخذ جرعتي اللقاح قبل هذه الموجة".



وطالبت خوري الناس "التوجه إلى مراكز التلقيح وأخذ اللقاح، لافتةً الى أن عوارض الدلتا تشكل خطرا على حياة الناس أكثر من اللقاح".