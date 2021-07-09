كهرباء لبنان: سنستمر بإتخاذ الإجراءات لحين تفريغ حمولة البواخر

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تعلن مؤسسة كهرباء لبنان بأنه، ولما كان قد وصل القسم الأول من شحنة مادة الغاز أويل إلى المياه الإقليمية اللبنانية بتاريخ 28/06/2021، والقسم الثاني منها بتاريخ 04/07/2021، ورسوهما قبالة مصبيّ معمليّ الزهراني ودير عمار، تعذر تفريغ أي من حمولتيهما لغاية تاريخه، وذلك بإنتظار إستكمال الإجراءات المصرفية لدى المصارف الأجنبية المراسلة، ومن ثمّ صدور موافقة المورد للمباشرة بالتفريغ، الأمر الذي أدى إلى توقف كل من معمليّ الزهراني ودير عمار تباعًا نتيجة نفاذ خزينهما من مادة الغاز أويل.

وعليه، وإزاء استمرار هذا الوضع الخارج عن إرادة مؤسسة كهرباء لبنان، ستستمر المؤسسة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بشكل متواصل، للحفاظ على أكبر قدر ممكن من الحد الأدنى في الاستقرار بالتغذية بالتيار الكهربائي لأطول فترة ممكنة، بما يتجانس مع خزين المحروقات المتبقي لديها، وذلك لحين إستكمال المصارف الأجنبية المراسلة لإجراءاتها، ليصار من ثمّ إلى تفريغ حمولة الناقلتين البحريتين الموجودتين بعد صدور موافقة المورد بذلك، ومعاودة على اثره تشغيل معمليّ الزهراني ودير عمار، وبالتالي إعادة القدرة الإنتاجية إلى ما كانت عليها.