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أستاذة "جويل" ضحية "طائرة غوسطا" نعتها بكلمات مؤثرة .. "كسرت قلوبنا"!

9
JULY
2021
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بكلمات مؤثرة نعت الأستاذة الجامعية سهام رزق الله طالبتها الشابة جويل موسى التي قضت بحادثة الطائرة التي تحطّمت يوم أمس في أحراج منطقة غوسطا – كسروان، إلى جانب شقيقها هادي موسى والطيار جورج شاركيجيان.


وكتبت رزق الله عبر حسابها على "فيسبوك":

"كم يؤلمني خبر إنتقال طالبتي المميزة جويل موسى إلى الرحمة الإلهية.. جويل التي نجت وأخيها من إنفجار مرفأ بيروت وكانت تتواصل معي دائماً لتخبرني عن تخطيها للصدمة... وقعت اليوم ضحية حادث سقوط طائرة "سيسنا" في غوسطا... جويل التي لطالما كانت تضج بالحياة والديناميكية والمشاركة بكل المشاريع الطلابية بكل روح الفريق والتعاون مع الجميع.. كسرت قلوبنا اليوم ولكنها ستبقى فيها كل يوم بين الدمعة والبسمة والحضور الحي بعيون زملائها... كانت وستبقى روح الشباب والرجاء حتى القيامة....".

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