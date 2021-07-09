إنفراج في أزمة الدواء مطلع الأسبوع!

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كشف نقيب الصيادلة غسان الأمين عن انفراج في ملف أزمة الدواء مطلع الأسبوع.

وأشار في حديث الى "صوت كل لبنان"، الى ان "يوم الاثنين سيعلن وزير الصحة عن خطة جديدة لتقويم سياسة الدعم التي كانت معتمدة في ملف الدواء بما يساهم في هدر الأموال والتهريب والتخزين".

ولفت الى ان "الخطة تقوم على إبقاء الدعم على كل الأدوية الأساسية للمواطنين على ان تتولى لجان رقابية الإشراف على دخول الأدوية الى لبنان وتوزيعها على الصيدليات، بينما سيتمّ رفع الدعم عن الأدوية غير الأساسية، وهو إجراء يُتوقع ان يوقف عمليات تهريب الادوية المدعومة وبالتالي الى إراحة السوق".