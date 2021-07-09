عناوين الصحف ليوم الجمعة 9 تموز 2021

A + A -

الأخبار

التلاعب بالدواء: الدولة تتفرّج على سلامة والمحتكرين

لقاح الأطفال على خطى الدواء: مفقود مفقود

البخاري يحاضر في الدستور... شيا وغريو تؤلّفان الحكومة... دوكان يمدّ حذاءه للدولة

فرنسا تحلم بعودة انتدابها

‫انفجار المرفأ: المحقّق العدلي أمام الاختبار

‫استدانة الدولة من مصرف لبنان بالدولار: تمويل تجارة المحتكرين

البناء

بايدن يعلن الهزيمة العسكريّة في أفغانستان… وطهران تنتصر سياسياً وتقود مسار التفاوض

“أستانة” لاستئصال جبهة النصرة… وتندّد بسرقة النفط والخطط الانفصاليّة شرق الفرات

مكتب مجلس النواب يدرس اليوم طلب رفع الحصانات… وإبراهيم سيمثل عند توافر الشروط

اللواء

تنسيق المساعدات في لقاءات الرياض.. والراعي يُؤكّد التزام السعودية استقلال لبنان

مهلة أخيرة قبل إعلان الحريري.. والأليزيه تدرس إرسال قوات دولية لأغراض إنسانية

الجمهورية

بعد لقاءات الرياض: تأليف أو إعتذار

مئوية العالقة بين بكركي والسعودية

مسعى أميركي فرنسي لدى الرياض لبديل للحريــري أو تقديم مساعدات