أسرار الصحف ليوم الجمعة 9 تموز 2021

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البناء

كواليس

قال دبلوماسي مخضرم إن إيران استبدلت استراتيجية رابح رابح مع الأميركي في الاتفاق النوويّ انطلاقاً من أفغانستان، حيث صارت إيران تسعى لتكون الرابح المضمون وتترك لواشنطن خيارات انتقاء نوع الخسارة. وأشار إلى أن طهران بدأت بجني الأرباح السياسيّة برعاية تفاهم الحكومة مع طالبان.

خفايا

رجّحت مصادر دبلوماسيّة فرضيتين حكوميتين للبنان، الأولى أن ينجح المسعى الأميركيّ الفرنسيّ بتعويم خيار حكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري سعودياً فتكون النتائج قبل نهاية الشهر، وخيار الاعتذار فتستمرّ المراوحة حتى أيلول لفتح الباب لحكومة انتخابات.

اللواء

همس

تعطى دول التنسيق الثلاثي الأولوية للمساعدات للقوى العسكرية والأمنية، على ما عداها!

غمز

ارتفع منسوب المخاوف من سحب الـ Fresh Dollar وفقاً لتعميم 158 الصادر عن مصرف لبنان.

لغز

لاحظ ممثلو جمعيات أوروبية للمساعدة أن المشكلة ليست في توافر المواد والسلع والأدوية، بل في حسن إدارة التوزيع وترشيد الإنفاق!

الجمهورية

أكد سفير لبناني في دولة مؤثرة معنوياً أن أي طرح خارج المعلن لم يحصل خلال لقاء خارجي مهم عقد أخيراً.

لوحظ مشاركة رئيس سابق في لقاء عقد في صرح روحي بعد غياب طويل عن الصرح.

تتساءل مراجع رقابية حول ترؤس رئيس لجنة معنية بإعداد قوانين الوكالات الحصرية بينما هو يملك واحدة منها.