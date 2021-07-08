كارثة طائرة غوسطا - توضيح من المديرية العامة للطيران المدني!

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صدر عن المديرية العامة للطيران المدني البيان الآتي: "بتاريخ 8 تموز 2021، تقدمت شركة الأجواء المفتوحة Aviation sky open، وهي شركة تدريب على قيادة الطائرات بطلب إلى رئاسة مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت لإصدار بطاقات دخول يومية إلى حرم مبنى الطيران العام وحظيرة الطائرات لشخصين، وذلك بهدف السياحة على متن إحدى طائراتها من نوع 172s Cessna ذات تسجيل OD_AAB.



أقلعت الطائرة المذكورة أعلاه بتاربخ 8/7/2021، عند الساعة 13,30 بالتوقيت المحلي باتجاه جونيه - جبيل ساحليا، وذلك استنادا إلى خطة طيران تمت الموافقة عليها مسبقا من قبل مصلحة الملاحة الجوية التابعة للمديرية العامة للطيران المدني.



وحوالى الساعة 13,50 بالتوقيت المحلي، سقطت الطائرة في منطقة غوسطا - قضاء كسروان، وذلك بعد انحرافها عن مسار خطة الطيران التي تمت الموافقة عليها مسبقا، وعلى متنها ثلاثة أشخاص، بمن فيهم قائد الطائرة.



وعلى الفور، شكل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار لجنة تحقيق تضم خبراء مختصين للتحقيق بهذا الحادث، وأعطى توجيهاته للجنة بانجاز التحقيق بأسرع وقت ممكن".