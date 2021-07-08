living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حملة تلقيح في مستشفى جزين الحكومي

8
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في اطار متابعة الاجراءات الاحترازية لحماية أهالي منطقة جزين من تفشّي وباء كورونا، أطلقت"مؤسسة الارض البيضاء"بدءاً من اليوم الخميس حملة تلقيح ضد الفيروس بالتعاون مع مستشفى جزين الحكومي إسهاماً منها في تحصين المجتمع الجزيني وتأمين مزيد من المناعة والأمن الصحي، وتشمل عملية التلقيح في المستشفى من سجّلوا أسماءهم لدى المؤسسة وعلى المنصّة الرسمية.
 
وأعلنت"مؤسسة الارض البيضاء" في بيان" أن هذه الحملة تهدف الى تأمين سلامة أبناء منطقة جزين كي يتمكّن أهلنا من تمضية فصل الصيف بعيداً عن أي مخاطر صحية، ولاسيما في ضوء دخول المتحوّر الجديد" دلتا" الى لبنان وتشكيله خطراً جدياً على اهلنا في كل المناطق".
 
وتوجّه رئيس "مؤسسة الارض البيضاء" النائب السابق أمل أبو زيد بالشكر العميق الى وزير الصحة حمد حسن على تعاونه المثمر لإنجاح عملية التلقيح، آملاً في تكامل الجهود لتحصين بلدنا من المخاطر الصحية وتحقيق المناعة المجتمعية، مع إعطاء الفرصة للفئات العمرية الشبابية التي لم يحِن دورها بعد لتلقّي لقاح "سينوفارم". كما شكر ادارة مستشفى جزين والطاقم الطبي والتمريضي على الترتيبات المتخذة والتنظيم المعتمد لإنجاح هذه العملية، متمنياً لأهالي جزين ولجميع اللبنانيين دوام الصحة والأمان وكل الحماية من كل الأوبئة والأخطار. 
 
بدوره، شدّد رئيس قسم التلقيح والعناية الفائقة في مستشفى جزين الدكتور الياس مسعد على"أهمية المبادرات الفردية ودور القطاع الخاص في المساهمة في عملية التلقيح، فذلك يسرّع الآلية وساعد الدولة وتحديداً وزارة الصحة". كما حيّا جهود ومبادرة" مؤسسة الارض البيضاء"، داعياً المواطنين" الى إتباع الارشادات الوقائية وإرتداء الكمامات بشكل دائم". 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout