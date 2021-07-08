حملة تلقيح في مستشفى جزين الحكومي

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في اطار متابعة الاجراءات الاحترازية لحماية أهالي منطقة جزين من تفشّي وباء كورونا، أطلقت"مؤسسة الارض البيضاء"بدءاً من اليوم الخميس حملة تلقيح ضد الفيروس بالتعاون مع مستشفى جزين الحكومي إسهاماً منها في تحصين المجتمع الجزيني وتأمين مزيد من المناعة والأمن الصحي، وتشمل عملية التلقيح في المستشفى من سجّلوا أسماءهم لدى المؤسسة وعلى المنصّة الرسمية.

وأعلنت"مؤسسة الارض البيضاء" في بيان" أن هذه الحملة تهدف الى تأمين سلامة أبناء منطقة جزين كي يتمكّن أهلنا من تمضية فصل الصيف بعيداً عن أي مخاطر صحية، ولاسيما في ضوء دخول المتحوّر الجديد" دلتا" الى لبنان وتشكيله خطراً جدياً على اهلنا في كل المناطق".

وتوجّه رئيس "مؤسسة الارض البيضاء" النائب السابق أمل أبو زيد بالشكر العميق الى وزير الصحة حمد حسن على تعاونه المثمر لإنجاح عملية التلقيح، آملاً في تكامل الجهود لتحصين بلدنا من المخاطر الصحية وتحقيق المناعة المجتمعية، مع إعطاء الفرصة للفئات العمرية الشبابية التي لم يحِن دورها بعد لتلقّي لقاح "سينوفارم". كما شكر ادارة مستشفى جزين والطاقم الطبي والتمريضي على الترتيبات المتخذة والتنظيم المعتمد لإنجاح هذه العملية، متمنياً لأهالي جزين ولجميع اللبنانيين دوام الصحة والأمان وكل الحماية من كل الأوبئة والأخطار.

بدوره، شدّد رئيس قسم التلقيح والعناية الفائقة في مستشفى جزين الدكتور الياس مسعد على"أهمية المبادرات الفردية ودور القطاع الخاص في المساهمة في عملية التلقيح، فذلك يسرّع الآلية وساعد الدولة وتحديداً وزارة الصحة". كما حيّا جهود ومبادرة" مؤسسة الارض البيضاء"، داعياً المواطنين" الى إتباع الارشادات الوقائية وإرتداء الكمامات بشكل دائم".