ما حقيقة منع تعبئة الوقود للدراجات النارية في بيروت؟

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أصدرت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت بيانا جاء فيه: "يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر قرارا طلب بموجبه من محطات الوقود في مدينة بيروت منع تعبئة الوقود للدراجات النارية".



ويهم دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أن تنفي هذا الخبر المفبرك جملة وتفصيلا.



وأكدت أن "محافظ بيروت حريص كل الحرص على أن ينال سكان واهل بيروت حقهم الطبيعي في تعبئة الوقود للدراجات النارية اوالسيارات والآليات، وسبق له أن كلف فوجي حرس واطفاء بيروت ومراقبي مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت، بمداهمة محطات الوقود في بيروت التي كانت تخزن الوقود وتمنعه عن المواطنين, فاقتضى التوضيح".