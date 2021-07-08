الرئيس عون استقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة: لبنان يرغب باستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية

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رئيس الجمهورية: لبنان يرغب بالتمديد لليونيفيل من دون تعديل في المهمة والعديد

ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة جوانا رونيكا Joanna Wroneeka خلال استقباله لها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان لبنان الذي يلتزم تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، يرغب في ان يتم التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) من دون تعديل في المهمة والعديد نظرا للدور الذي تلعبه مع الجيش اللبناني في المحافظة على الاستقرار في المنطقة منذ العام 2006.

واعتبر الرئيس عون ان التنسيق الدائم بين "اليونيفيل" والجيش اللبناني هو ضمانة لتفادي أي إشكالات او حوادث مع الاهالي، معربا عن امله في استئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية من دون شروط مسبقة لما فيه مصلحة الأطراف المعنيين.

ونوه رئيس الجمهورية بالجهد الذي تقوم به منظمات الأمم المتحدة في لبنان في مختلف المجالات.

وكانت السيدة رونيكا اعلمت الرئيس عون خلال الاجتماع بأن مجلس الامن سوف يلتئم في 22 تموز الجاري لعرض التقرير الدوري حول القرار 1701، وسيتناول الوضع في لبنان عموما وفي الجنوب خصوصا، إضافة الى التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.