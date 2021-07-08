جامعة الحكمة تستقبل وفداً من كليّة القيادة والأركان

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في خطوة أعادت بعضاً من الحياة التي إفتقدت منذ بداية جائحة كورونا، شرّعت جامعة الحكمة أبوابها لإستقبال وفد من كليّة فؤاد شهاب للقيادة والأركان التابعة لقيادة الجيش اللبناني.



ترأس الوفد الذي ضمّ ضبّاط دورة الأركان الخامسة والثلاثون، قائد الكليّة العميد الركن حسن جوني.

رئيسة الجامعة، البروفيسور لارا كرم البستاني، كانت في استقبال الوفد وإلى جانبها نائب الرئيس لشؤون الأبحاث الخوري غي سركيس والقيم الشمّاس جاد عنيد.

إستهلّت البروفيسور البستاني اللقاء بكلمة رحّبت فيها بالوفد، وركّزت فيها على مدى التزام جامعة الحكمة الوطني والإجتماعي، وتمسّكها بالمبادئ التي على أساسها قام هذا الصرح التربوي.

وكانت كلمة للعميد الركن حسن جوني، حدد فيها دور كلية القيادة والأركان في صقل قادة الوحدات العسكرية، كما أعرب عن أهمية التعاون الأكاديمي بين المؤسسة العسكرية والجامعات الوطنية وكوادرها. من جامعة الحكمة، أشرفت عميدة كلية الصحة العامة الدكتورة ديالا الخوري على مشاريع بحوث نهاية الدورة.

بعدها، كانت كلمة العقيد الركن روبير شختورة التي تضمّنت عرض لمحة تاريخيّة موجزة عن كليّة فؤاد شهاب للقيادة والأركان، شعار الكليّة، موقعها ودورها في التعليم العسكري الإحترافي، مهمّتها ورؤيتها المستقبلية.

من ثم ألقى الخوري غي سركيس كلمة تضمّنت مرحلة تأسيس جامعة الحكمة وأبرز المحطّات التي مرّت بها حتى يومنا هذا.

استُتْبِعَت الكلمة بعرض قدّمه عمداء الكليّات تباعاً، تطرقوا فيه إلى الأنظمة الأكاديميّة التي تعتمدها الجامعة وتعمل بموجبها، سبل الالتحاق بمختلف الكليّات، الشهادات والاختصاصات التي توفّرها للطلاب، والتطلعات المستقبلية لتطويرها وإمكانية إدخال إختصاصات جديدة تفتح آفاقاً جديدة لطلاب الحكمة تتوافق مع متطلبات سوق العمل.

بعد الكلمات والعروض، اختتم اللقاء بالتقاط الصور التذكارية، والتأكيد على التعاون الدائم لتدعيم أسس مستقبل أكثر إشراقاً للطلاّب.