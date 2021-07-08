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إدعاء بالتزوير على مروجي تحويل كنعان أمولاً للخارج

8
JULY
2021
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صدر عن المكتب الإعلامي للنائب ابراهيم كنعان البيان التالي:
 
بعدما تحمّلنا حملات التزوير والقدح والذم وعملية التشهير المتمادية عبر وسائل التواصل الإجتماعي، ظهرت الحقيقة بلسان القضاء.
 
 وعقب التحقيقات الطويلة التي قام بها مكتب المعلوماتية والقضاء المختص من نيابة عامة تنفيذية ونيابة عامة استئنافية، أحالت النيابة العامة التمييزية الملف رقم 6380/2020، بموضوع تزوير مستند مصرفي جرى نسبه للنائب ابراهيم كنعان، الى جانب النيابة العامة الاستئنافية في بيروت طالبةً الادعاء على مجهول ومشتبه بهم بجرائم الافتراء والذم والقدح والتزوير. 
 
وبتاريخ 8/7/2021 ادعت جانب النيابة العامة الاستئنافية في بيروت في الملف المذكور الذي سجل تحت الرقم 6650/2021 بموجب ورقة طلب بحق مجهول والمشتبه بهم وأحالت الادعاء أمام حضرة قاضي التحقيق الاول في بيروت لاستكمال التحقيقات الاستجوابات مع المدعى عليهم بجرائم المواد 471 و471/454 و386 و388 من قانون العقوبات. 
 
بناء على ذلك، يحذّر المكتب الإعلامي من استعمال او نشر او تداول أي خبر ملفّق ومركّب  حتى لا يكون معرض ملاحقة أمام القضاء المختص.
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