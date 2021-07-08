لمصلحة من ينيّم عدوان الكابيتال كونترول؟

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استبشر المواطنون خيراً بقرب اقرار قانون الكابيتال كونترول، بعدما سمعوا رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان يعلن عن عقد جلسات "ليل نهار" لإنهاء القانون في لجنته وانهاء الاستنسابية في التعاطي مع المودعين.

ولكن بعد اكثر من شهر من وصول القانون الى لجنة عدوان، لا يزال في اللجنة، وسط حديث عن تمييع وتنييم للملف، ما يطرح السؤال التالي" لماذا لم يف عدوان بوعده؟ ولمصلحة من؟ وبإيعاز ممن؟ وما علاقة ملائكة المصارف بذلك؟ خصوصا ان الكابيتال كونترول هو لملصحة المودعين، وفق الصيغة التي وصل بها الى الادارة والعدل، ويعرّض المصارف التي لا تلتزم به للمحاسبة".