حملة تلقيح في زغرتا تسريعاً لإجراءات الحماية من كورونا

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بمبادرة من المحامي توفيق معوّض ستنطلق حملة تلقيح ضد وباء كورونا في مستشفى قيصر معوض في زغرتا حيث سيتم تقديم لقاح "سينوفارم" الى أبناء المنطقة لتأمين المزيد من الأمان الصحي في مواجهة الفيروس الخبيث، ولاسيما في ظل التحديات الجديدة التي يفرضها المتحوّر" دلتا"مع تسجيل عدد من الاصابات في لبنان.

وتمنح هذه المبادرة الفرصة لتوسيع دائرة المستفيدين من أبناء زغرتا من اللقاح ضد كورونا لاسيما الفئات العمرية التي لم تتلقّ بعد مواعيد من قبل المنصّة الرسمية وذلك بهدف تسريع إجراءات الحماية على عتبة موسم الصيف وتحصين المجتمع الزغرتاوي من أي انتشار للفيروس وتوفير مزيد من المناعة