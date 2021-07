عناوين الصحف ليوم الخميس 8 تموز 2021

A + A -

الأخبار : أحمد جبريل: فلسطين النفس الأخير

مؤتمر في باريس ولقاءات في بيروت وتحريض على حزب الله: فرنسا تلعب بالنار

الديار : لبنان في صلب المحادثات السعودية: اجتماعات اميركية فرنسية في الرياض وكلمة مرتقبة للبخاري من بكركي

الحريري لنوابه: لم يعد يمكن الاستمرار... واتفاق سني شيعي على البديل قبل اي اعتذار



نداء الوطن : الراعي يستعجل التأليف في "ربع الدقيقة" الأخير

"كونسولتو" ديبلوماسي حول لبنان و"حزب الله" يستنفر ضدّ "الانتداب"!



اللواء : بندان في جعبة السفيرتين: حكومة عاجلة ومساعدات للجيش والشعب!

واشنطن لمرونة في التأليف والراعي يحاول تطويق اعتذار الحريري.. وبعبدا لتفعيل دور السراي



البناء : رحيل القائد الفلسطينيّ المقاوم أحمد جبريل… وقوى المقاومة في فلسطين ولبنان تنعاه / تصاعد العمليّات على الاحتلال الأميركيّ في سورية والعراق: صواريخ على عين الأسد / الحريري يضع اعتذاره بتصرف السفيرتين الأميركيّة والفرنسيّة… وينتظر عودتهما من الرياض /



النهار : لقاءات الرياض الثلاثية: سقوط الإعتراف بالسلطة؟





الجمهورية : واشنطن وباريس : لبنان الى السعودية





the daily star : Hariri set to step down over govt obstruction

l'orient le jour : Crise libanaise : Paris et Washington veulent faire monter Riyad à bord