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عناوين الصحف ليوم الخميس 8 تموز 2021

8
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 الأخبار : أحمد جبريل: فلسطين النفس الأخير

مؤتمر في باريس ولقاءات في بيروت وتحريض على حزب الله: فرنسا تلعب بالنار

 

 

 

الديار : لبنان في صلب المحادثات السعودية: اجتماعات اميركية فرنسية في الرياض وكلمة مرتقبة للبخاري من بكركي
الحريري لنوابه: لم يعد يمكن الاستمرار... واتفاق سني شيعي على البديل قبل اي اعتذار

 

 

 


نداء الوطن : الراعي يستعجل التأليف في "ربع الدقيقة" الأخير
"كونسولتو" ديبلوماسي حول لبنان و"حزب الله" يستنفر ضدّ "الانتداب"!

 

 

 


اللواء : بندان في جعبة السفيرتين: حكومة عاجلة ومساعدات للجيش والشعب!
واشنطن لمرونة في التأليف والراعي يحاول تطويق اعتذار الحريري.. وبعبدا لتفعيل دور السراي

 

 

 


البناء : رحيل القائد الفلسطينيّ المقاوم أحمد جبريل… وقوى المقاومة في فلسطين ولبنان تنعاه / تصاعد العمليّات على الاحتلال الأميركيّ في سورية والعراق: صواريخ على عين الأسد / الحريري يضع اعتذاره بتصرف السفيرتين الأميركيّة والفرنسيّة… وينتظر عودتهما من الرياض /

 

 

 


النهار : لقاءات الرياض الثلاثية: سقوط الإعتراف بالسلطة؟

 

 



الجمهورية : واشنطن وباريس : لبنان الى السعودية

 

 



the daily star : Hariri set to step down over govt obstruction

 

 

 

l'orient le jour : Crise libanaise : Paris et Washington veulent faire monter Riyad à bord

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