أسرار الصحف ليوم الخميس 8 تموز 2021

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البناء : خفايا وكواليس

كواليس

قال وزير سابق إن زميلاً له طُرد من حزبه بسبب رفضه الاستقالة من الحكومة سابقاً يتولى التنسيق بين مرجعيّة روحيّة وسفارة دولة كبرى ويتعمّد التحريض على حزب كبير بلسان المرجعيّة ويتحمّل مسؤولية تدهور العلاقات بينها وبين الحزب المعني.



خفايا

قال خبير بالشؤون الدبلوماسيّة تعليقاً على زيارة السفيرتين الفرنسية والأميركية للسعودية لبحث الوضع اللبنانيّ إن التفاوض المشترك لسفيرتي دولتين مع دولة أخرى حول شؤون البلد الذي يعملان فيه إعلان مباشر للوصاية على هذا البلد وتكليف للسفيرتين بمهام المفوّض السامي وهو إساءة استفزازيّة متعمّدة.

نداء الوطن : خفايا

إفتتح مجلس النواب التحضير للانتخابات النيابية من خلال تعديل قانون البلديات والسماح لرئيس البلدية بالانفاق بموجب بيان او فاتورة حتى سقف عشرة ملايين ليرة بدلاً من ثلاثة، وللمجلس البلدي حتى خمسين مليون ليرة بدلاً من عشرة؛ ويُنتظر ان تستكمل هذه الخطوة بتحويل عائدات الصندوق البلدي المستقل للمباشرة بصرفها.

يُجاهر احد اعضاء المجلس الدستوري بالامتيازات التي حصل عليها بفعل تعيينه معتبراً انه استطاع مع زملائه فرض الحصول على ارقام مميزة من ثلاثة ارقام بدلاً من اربعة، كما انه اصبح على تواصل دائم مع المرجعيات السياسية في طائفته لمناقشة القرارات وطلب الخدمات، بالاضافة الى استفادته من الاشراف على الرسائل العلمية في كليات الحقوق ومناقشتها بثوب المجلس الدستوري الذي تبلغ كلفته الف دولار.

تبين ان بعض المصارف الاوروبية ترفض تعزيز الاعتمادات المستندية التي يفتحها مصرف لبنان لصالح بعض مؤسسات القطاع العام نظراً لفقدان الثقة في الوضعين المصرفي والنقدي في لبنان، مما يحول دون تأمين قطع الغيار لبعض المرافق.

اللواء : أسرار

همس

دولة كبرى، أطلقت خلية الأزمة في لبنان، في نطاق وزاري دبلوماسي، بانتظار مجريات التفاوض حول الملف النووي الإيراني!



غمز

جهة مرجعية عبّرت عن خيبة أملها من لقاء دبلوماسي رسمي، لجهة الطروحات، والإنطباع المشين بما انتهت إليه التفاعلات..



لغز

حزب بارز انتهى من وضع تُصوّر لمواجهة تداعيات الأزمة، انطلاقاً من تفعيل تحالفاته الحالية، في حال حصل

الجمهورية : أسرار

سياسة ممنهجة قد تثير حساسية الخارج

لوحظ أن مسؤولاً كرّر أمس موقفاً قاله قطب بارز ما يوحي باعتماد سياسة ممنهجة قد تثير حساسية الخارج وتعرّض البلد الى مزيد من العزلة.

مواقف تتعرّض للإهمال

إستغرب مرجع رسمي الإهمال الذي تتعرّض له مواقفه بعدما تبلّغ بإهمال مجموعة من الرسائل الرسمية التي وجّهها الى عدد من الدول.

خيار غاب عن الاجتماع

كشف مطلعون أن مسؤولا بارزاً خلال اجتماعه مع معاونيه لم يأتِ على ذكر خيار كثر الحديث عنه في الآونة الأخيرة.