بلدية بيروت: إصابة عنصر من فوج الحرس أثناء محاولة إحباط سرقة

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان، انه "حوالي الساعة 21:30 من تاريخ 6-7-2021، وخلال مرور دورية من فوج حرس بيروت في محلة البدوي، اشتبهت بشخصين بالقرب من أحد الأبنية السكنية، وعند اقتراب عناصر الدورية منهما تبين أنهما يحاولان القيام بعملية سرقة، ولدى محاولة العناصر القاء القبض عليهما بالجرم المشهود سارع أحدهما بطعن أحد عناصر الدورية بآلة حادة في يده اليسرى ولاذ بالفرار برفقة شريكه.

وعلى الفور تم نقل العنصر المصاب الى مستشفى الوردية لتلقي العلاج، في حين تم العمل على ملاحقة المشتبه بهما. وعند توافر معلومات عن مكان تواجد أحد الفارين في منطقة صبرا وهو سوري الجنسية يدعى (ع.ع)، عمل احد ضباط الفوج على توقيفه وتسليمه الى فصيلة النهر في قوى الأمن الداخلي لإجراء المقتضى القانوني".