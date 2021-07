A + A -

غرّد السفير الياباني عبر "تويتر":يتوجه السفير الأمريكي في لبنان إلى المملكة العربية السعودية برفقة السفير الفرنسي لعقد اجتماعات مع المسؤولين السعوديين. بعثة مهمة جدا لنزع فتيل الأزمة. أتمنى الحظ الموفق لهم !

التغريدة الأصلية بنسختها الانكليزية :The US Ambassador in Lebanon will travel to Saudi Arabia alongside the French Ambassador for meetings with Saudi Arabian officials . Very important mission for defusing the crisis . I wish them the best of luck !