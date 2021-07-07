حكم الماني عليه بالسجن 15 سنة.. وعائلته في لبنان تطلق الصرخة!

A + A -

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي اليوم بخبر الحكم على المواطن اللبناني - الفلسطيني توفيق المصري ب 15 سنة سجن في المانيا. فقد أصدرت محكمة ألمانية في مدينة مقديبورغ بمقاطعة زاكسين أن هلت الشرقية بتاريخ 21/4/2021 حكماً بالسجن 15 سنة على الفلسطيني اللبناني توفيق محمد رمضان المصري، الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والبريطانية، وذلك ب "تهمة" تمويل المقاومة في فلسطين ولبنان والمشاركة في تنظيم «يوم القدس العالمي» على الأراضي الألمانية. ووفق عائلة المصري المقيمة في لبنان، تضاعف الحكم من 9 سنوات إلى 15 سنة جراء رفض المصري الإقرار بالتهم الموجهة إليه وصراخه خلال المحاكمة وشتمه القاضي، مطالبة برفع الظلم الواقع على ابنها وتدخل الجهات الفلسطينية واللبنانية والحقوقية الدولية لإطلاق سراحه، علماً أن له ابناً يقيم في ألمانيا ويبلغ من العمر 13 سنة وبحاجة إلى الرعاية.





وقد أطلق أصدقاء توفيق والناشطون على توتير هاشتاغ : "#الحرية_لتوفيق_المصري #أطلقوا_سراح_توفيق_المصري ".